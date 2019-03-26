Мехико, 26 марта, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал от короля Испании Филиппа VI принести извинения за массовые убийства индейцев во время завоевания, сообщает газета El Pais.

Леандро Исагирре. Пытка Куаутемока. 1893

В своем обращении Обрадор призывает главу Испании извиниться за массовые убийства представителей народов Центральной Америки во время завоевания региона экспедицией конкистадора Эрнана Кортеса. Обрадор подчеркивает, что помимо убийств испанцы силой навязывали жителям континента свою религию.

В свою очередь мексиканский президент заявил о намерениях извиниться за репрессии против коренных народов майя после окончания колониального периода, а также попросить прощения за убийства китайцев в Мексике во время революции в начале XX века.