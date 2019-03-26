Москва, 26 марта, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Документы о выделении средств на расселение людей из аварийного жилья подписаны российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, заявил он на совещании со своими заместителями.

ИА Красная Весна В плачевном состоянии

По его словам, нужно в течение пяти лет расселить более 530 тысяч человек, 9,5 млн кв. метром жилья. Он подчеркнул, что это жильё есть почти во всех российских городах.

«За этот трёхлетний бюджет мы рассчитываем выйти на расселение 113 тысяч семей, будет направлен 431 млрд рублей», — заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.