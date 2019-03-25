Шираз, Иран, 25 марта, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Число жертв наводнения на юге Ирана достигло 18 человек, не менее 100 человек получили ранения и травмы, 25 марта передает агентство Reuters.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Наводнение в Ширазе произошло из-за проливных дождей, которые обрушились на юг страны утром 25 марта.

Власти Ирана предупреждают о возможности наводнений в Тегеране в течение ближайших двух дней.

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