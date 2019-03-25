Москва, 25 марта, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) отныне может блокировать интернет-сайты, которые по мнению ведомства побуждают детей к совершению опасных для жизни противоправных действий. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации, подписанное 21 марта, опубликовано сегодня, 25 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

ExplorerBob Ребенок за компьютером

Теперь Росмолодежь может принимать решение, какие интернет-сайты являются опасными в плане склонения или вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и жизни других людей. Такие сайты Росмолодежь сможет включать в Единый реестр запрещенных сайтов.

Напомним, что в России уже несколько ведомств могут принимать решения, на основании которых Роскомнадзор будет блокировать те или иные сайты.

Таким правом обладает МВД России. Это ведомство может блокировать сайты, содержащие информацию об изготовлении и использовании наркотиков. Роспотребнадзор может блокировать сайты с информацией о способах самоубийства, Федеральная налоговая служба может блокировать сайты азартных игр и онлайн-казино, Росалкогольрегулирование — сайты с информацией о незаконной розничной продаже алкогольной продукции.

Сам Роскомнадзор также может блокировать сайты с детской порнографией, информацией о способах самоубийства, об изготовлении наркотиков.

Кроме того, любой сайт может быть заблокирован по решению суда.