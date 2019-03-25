Мехико, 25 марта, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки выдвинулся с юга Мексики в сторону границы с США, 25 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Численность каравана оценивается в 1200 человек. Ожидается, что по пути к американо-мексиканской границе караван может вырасти.

Сообщается, что в караване, кроме выходцев из Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и самой Мексики, на этот раз есть мигранты с Кубы.

Читайте также: ООН просит Трампа принять «караван мигрантов»