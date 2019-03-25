Купертино, США, 25 марта, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Производитель электроники Apple представил свой собственный платёжный сервис Apple Card. Презентация новых продуктов компании проходит 25 марта в театре Стива Джобса в американском городе Купертино.

(сс) loca Apple

Анонсированный сервис предусматривает оформление виртуальной платёжной карты Apple. За каждую покупку на карту клиента будет начисляться кэшбек в размере 3% от ежедневных расходов.

При помощи сервиса пользователи смогут вести статистику по своим расходам в реальном времени, а также разделять траты по различным категориям. Отмечается, что за использование Apple Card компания не будет взимать никаких комиссий и годовых процентов.

Партнёрами Apple выступили банк Goldman Sachs Group и платёжная система MasterCard, на базе которой будут обрабатываться платежи.