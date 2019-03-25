Париж, 25 марта, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Сделка французского авиапроизводителя Airbus с китайской China Holding Aviation Supply Holding Company оценивается в €30 млрд ($33,94 млрд), 25 марта передает агентство Reuters.

(сс) Joao Carlos Medau Airbus A350

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта после переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой КНР Си Цзиньпином стало известно о заключении французским Airbus крупного контракта на поставку самолетов в Китай.

Известно, что по условиям соглашения, Airbus поставит в Китай 290 лайнеров A320 и десять лайнеров A350.

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