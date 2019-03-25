Си Цзиньпин согласился купить у Франции 300 самолетов Airbus
Париж, 25 марта, 2019, 20:46 — ИА Регнум. После переговоров главы КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном авиапроизводитель Airbus подписал контракт с китайской компанией на поставку 300 самолетов, 25 марта передает агентство Reuters.
(сс) Bernal Saborio
Airbus A320
«Заключение крупного контракта является важным шагом вперед и отличным сигналом», — прокомментировал сделку президент Макрон.
Сделка включает поставку китайской China Aviation Supplies Holding Company 290 лайнеров Airbus A320 и 10 лайнеров A350.
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