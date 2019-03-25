Либревиль, 25 марта, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Президент Габона Али Бонго Ондимба прибыл в Габон после курса лечения в Марокко, 25 марта передает агентство Reuters.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Али Бонго

«Президент вернулся навсегда», — сообщил журналистам представитель правительства Габона.

Президент Али Бонго в октябре 2018 года перенес инсульт, после чего долго восстанавливался в Марокко.

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