«Он вернулся навсегда!» — президент Али Бонго прибыл в Габон
Либревиль, 25 марта, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Президент Габона Али Бонго Ондимба прибыл в Габон после курса лечения в Марокко, 25 марта передает агентство Reuters.
(сс) Foreign and Commonwealth Office
Али Бонго
«Президент вернулся навсегда», — сообщил журналистам представитель правительства Габона.
Президент Али Бонго в октябре 2018 года перенес инсульт, после чего долго восстанавливался в Марокко.
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