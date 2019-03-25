Тирасполь, 25 марта, 2019, 20:29 — ИА Регнум. В интервью приднестровскому официозу президент ПМР Вадим Красносельский публично задал президенту Молдавии Игорю Додону пять вопросов.

President.gospmr.ru Вадим Красносельский (слева) и Игорь Додон

Первый — это вопрос юридической оценки со стороны Молдовы событий и решений от двадцать третьего июня, принятия парламентом соседнего государства тех деклараций, которые дали де-юре независимость Приднестровской Молдавской Республике.

Второй вопрос — готов ли какой-нибудь политик, в том числе и Игорь Николаевич Додон, дать юридическую, политическую и историческую оценку событиям 1992 года и наказать тех, кто убивал мирных жителей Приднестровской Молдавской Республики?

Третий вопрос — если Игорь Николаевич Додон и другие политики говорят о свободном выборе народа, уважают ли они выбор народа, который был сделан на референдуме в 2006 году, когда народ высказался единогласно за независимость Приднестровской Молдавской Республики?

Четвертый вопрос — понимает ли Игорь Николаевич существующую реальность, осознает ли, что за тридцать лет многое произошло? У нас создано независимое государство, независимые ветви власти, независимая банковская система, независимая экономика. Мы реально независимы. Мы построили государство. В нем живет приднестровский народ, многонациональный приднестровский народ. Как это можно повернуть вспять? Я не знаю.

Пятый вопрос — как он оценивает право народа на самоопределение, которым воспользовалась Молдова при определении своей независимости. Приднестровский народ воспользовался именно этим принципом — правом народа на самоопределение.

Вадим Красносельский также назвал другие вопросы о Приднестровье, встающие перед любой ответственной властью Молдавии:

«Как он (Игорь Додон) смотрит на сохранение молдавского языка на кириллице в Молдове, какой статус будет у русского и украинского языков в Молдове, возможно ли это вообще? Актуальны вопросы собственности. И так далее. Ответить на эти вопросы в современных условиях невозможно. Как и невозможно обсуждать политический статус».