Нью-Йорк, США, 25 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций по-прежнему считает Голанские высоты частью территории Сирийской Арабской Республики. Решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанами не меняет позицию ООН. Об этом заявил сегодня, 25 марта, пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Kyle Taylor Голанские высоты

«Для генерального секретаря ясно, что статус Голан не изменился. Позиция ООН по Голанам отражена в соответствующих резолюциях Совбеза», — сказал Дюжаррик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал сегодня декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Подписание состоялось в Белом доме в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, что Голанские высоты — это часть приграничной с Израилем территории Сирии, которую еврейское государство оккупировало в ходе Шестидневной войны летом 1967 года. В 1981 году Израиль объявил об аннексии Голанских высот, но в мире никто этого не признал. В декабре 1981 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 497, в которой сказано, что международное сообщество не признает суверенитета Израиля над Голанами.