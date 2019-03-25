Ереван, 25 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится 29 марта в Вене. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник в австрийской столице.

primeminister.am Никол Пашинян и Ильхам Алиев

«Встреча состоится 29 марта в Вене. Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отметил собеседник агентства.

О том, что 29 марта главы двух государств будут находиться в Вене свидетельствует также пресс-служба президента Австрии, которая сообщает, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен 29 марта в Вене проведет отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Согласно сообщению, 29 марта около 15:00 по местному времени Ван дер Беллен проведёт встречу с Николом Пашиняном, а спустя три часа встретится с президентом Азербайджана.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляли, что работают над организацией переговоров между лидерами Армении и Азербайджана.

Ереван и Баку пока не уточняют, будут ли их двусторонние переговоры проходить именно в Вене.

После прихода власти в Армении Никола Пашиняна в мае 2018 года, лидеры двух стран уже встречались четыре раза, но все встречи носили неофициальный характер.

Последняя встреча Пашиняна с Алиевым состоялась 22 января 2019 года на «полях» экономического форума в Давосе.