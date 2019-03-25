Москва, 25 марта, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Эксперты компании «Лаборатория Касперского» заявили, что пользователи устройств компании ASUS подверглись атаке злоумышленников. Соответствующая публикация была размещена 25 марта на сайте компании.

Colin Хакер

Отмечается, что некоторое время на официальном сайте компании была размещена зараженная утилита, подписанная легитимным сертификатом. Отмечается, что в итоге атаке подверглись около 1 млн пользователей. «Лаборатория Касперского» уже уведомила производителя об обнаруженной опасности.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что данные семейного приложения Family Locator для iOS, позволяющего людям отслеживать перемещения своих родственников, попали в открытый доступ. Выяснилось, что серверы, на которых было размещено приложение, не были защищены паролем, а база на них хранилась в незашифрованом виде.