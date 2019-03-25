Москва, 25 марта, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Если в ходе заседания согласительной комиссии 27 марта, члены Совфеда не согласятся на то, что закон о запрете размещения хостелов в жилых домах должен вступить в силу с 1 июля 2019 года, то депутаты будут преодолевать вето. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

(сс) Hans Хостел

Ранее согласительная комиссия депутатов и сенаторов не приняла решение о сроках вступления закона в силу и перенесла заседание на среду, 27 марта. Речь идет о законе, запрещающем размещать хостелы в жилых многоквартирных домах, который Госдума приняла 6 марта, а Совфед не одобрил 13 марта. Депутаты настаивали, что закон должен вступить в силу сразу после опубликования, а сенаторы хотели отложить начало его действия до 1 января 2020 года.

«Мы четыре года работали. И сегодня наши коллеги подтвердили, что они настаивают на 1 января 2020 года как сроке вступления закона в силу. Мы же придерживались позиции, что мы не готовы отодвигать ни на шаг срок вступления в силу закона. Наши аргументы понятны: мы не можем обсуждать то, что сегодня и так является незаконным по сути своей и решение судов однозначно всегда это подтверждают. Тем более закон прямого действия и если он по сути не вызывает сомнений ни у нас, ни у членов Совета федерации, то не может быть так, что закон принят, это признанно государством незаконным, но полгода еще можно. Это не очень логично», — объяснил Пахомов.

По его словам, сенаторы настаивают на том, что бизнесу надо дать возможность либо закрыть нелегальные хостелы, либо оформить их в соответствии с законом.

«Но закон четыре года обсуждался и за это время можно было либо свернуть свои дела, либо вообще выйти к нам с предложением о том, как навести порядок в этом бизнесе, чтобы он перестал мешать жителям. К сожалению, у хостельеров такого желания не возникло», — отметил Пахомов.

По его словам, депутаты настроены решительно и не готовы позволять размещать хостелы в жилых домах до конца года. Так, в ходе рассмотрения законопроекта его поддерживали единогласно более 400 депутатов из всех четырех фракций Госдумы.

«Как оптимальное решение мы предложили коллегам рассмотреть 1 июля 2019 года и зафиксировали, что мы будем стоять на этом решении и оно наше последнее предложение в работе комиссии. От них предложения сделано не было — то есть, мы не обсуждали никаких сроков. Наши коллеги попросили некий тайм-аут, чтобы внутри Совета Федерации провести консультации и вернуться к нам с решением. Мы по общей договоренности определили среду как день заседания комиссии, где мы либо получим положительный ответ на наше предложение, либо останемся при своих мнениях», — рассказал Пахомов.

Если же решение не будет принято, то комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ вынесет на ближайшие пленарные заседания вопрос о преодолении вето Совфеда.

«Если члены комиссии не согласятся, то этот документ (решение комиссии) попадает в комитет, который выходит на Госдуму сразу на первой неделе после региональной, 2−3 апреля. Мы рассматриваем вопрос и выходим на заседание Госдумы с предложением преодоления вето. Другой вариант невозможен», — заявил Пахомов.