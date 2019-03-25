Москва, 25 марта, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Режиссер и продюсер Фёдор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова, проходящего по делу «Седьмой студии», из-под домашнего ареста до решения суда. Об этом 25 марта сообщил «Интерфакс».

Col. Hans Landa Кирилл Серебренников

Бондарчук озвучил свою просьбу во время церемонии награждения деятелей культуры и искусства. Он отметил, что не мог не воспользоваться возможностью, которую ему предоставил день работника культуры. В своем заявлении режиссер обратился к Следственному комитету, МВД и прокуратуре и «всем, от кого это зависит».

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Напомним, руководство «Седьмой студии» обвиняется в нецелевом расходовании средств, первое судебное заседание прошло в октябре 2017 года. Кирилл Серебреников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года.