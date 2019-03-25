Рига, 25 марта, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Порт Лиепаи за январь-февраль 2019 года сократил объемы перевалки грузов на 14,6% до отметки 1,18 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Лиепайской специальной экономической зоны, сообщило «РЖД-Партнер».

Portsinfo.ru Морской порт Лиепая

Наиболее сильное падение было зафиксировано по наливным грузам — на 35,7% до показателя 62,6 тыс. тонн. Однако данный груз занимает не столь существенную долю в структуре грузооборота порта.

Куда более ощутимым для Лиепаи оказывается уход насыпных грузов, в частности зерновых, так как на них приходится более половины объема, переваливаемого в порту.

Так, за первые два месяца года в Лиепае было обработано 935,3 тыс. тонн насыпных, что на 14,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Отдельно перевалка зерна и зерновых продуктов упала на 28,8%, до 506,2 тыс. тонн.

При этом российское руководство ожидает, что переориентировать зерно из Прибалтики в отечественные порты полностью удастся уже через пару лет. В этом году в Усть-Луге стартует строительство комплекса компании «Новотранс», где планируется осуществлять перевалку зерна. Пропускная способность Lugaport по зерну должна будет составить 5−6 млн тонн. Как раз примерно такие объемы сегодня следуют через Прибалтику (3 млн тонн в Лиепае, 1,5 млн тонн в Риге и др). Сегодня через Балтийский регион проходит зерно из Казахстана, а также продукции из регионов средней России.

Читайте также: Новый порт в Ленобласти: Россия хочет забрать из Прибалтики совсем всё

Что касается итогов работы российских портов в регионе, за январь-февраль морские порты Балтийского бассейна перевалили 40,79 млн тонн грузов, что на 2% больше аналогичного периода 2018 года. Рост был обеспечен увеличением объемов перевалки угля, а также наливных грузов.

Напомним, грузооборот морских портов России за январь-февраль 2019 года составил 131,71 млн тонн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Отдельно контейнерооборот российских портов за указанный период составил 839,99 тыс. TEUs, на 8,9% больше, чем в январе-феврале 2018 года.