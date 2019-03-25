Брюссель, 25 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Заявление Столтенберга, сделанное в ходе визита в Грузию, опубликовано сегодня, 25 марта, на официальном сайте военного блока НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, Грузия смогла добиться большого прогресса в важных реформах и тем самым приближает себя к вступлению в НАТО. Он также приветствовал тот факт, что Грузия решила довести свои военные расходы до 2% ВВП, как это делают страны НАТО в настоящий момент.

Также Столтенберг назвал Грузию уникальным партнером Североатлантического альянса и объявил, что НАТО продолжит совместную с Тбилиси работу по подготовке к членству.

При всем при этом Столтенберг не назвал четких сроков, когда Грузия может быть принята в альянс.

Помимо прочего, Столтенберг обратился к России с требованием отозвать свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии и подчеркнул, что НАТО продолжает признавать суверенитет Грузии в границах до 2008 года.