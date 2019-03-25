Рим, 25 марта, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Депутаты итальянского парламента от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» внесли законопроект, призванный стимулировать чтение книг, передает Adnkronos в понедельник, 25 марта.

Иван Крамской. За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, жены художника (фрагмент). 1869

В частности, предложено ввести «книжный» налоговый вычет: гражданам разрешат не платить налоги с той суммы, которую они потратили на покупку книг (максимум — 1000 евро в год). Причем этот налоговый вычет не будет учитывать 400 евро, с которых и сейчас можно не платить налоги (данная сумма предназначена для приобретения школьных учебников).

Кроме того, депутаты предлагают снова создавать сеть местных библиотек. Она должна появиться на базе библиотек в школах, к которым должен быть предоставлен доступ для всех желающих местных жителей. Сейчас у 13 миллионов граждан страны (около 20% жителей) нет библиотеки в собственном муниципалитете.

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