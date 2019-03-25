Москва, 25 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. В РФ сложилась очень непредсказуемая макроэкономическая среда, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 25 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, пообещавшего, что к 2024 году в РФ будет иметь место «устойчивый тренд по выходу» на 8-процентную ставку по ипотеке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Такие формулировки даются неспроста, — сказал Комолов. — Очевидно, что они (правительственные чиновники — прим. ИА REGNUM ) и сами не могут чётко сказать, будет ли достигнута эта цель или нет. Сейчас макроэкономическая среда очень непредсказуемая, и всё зависит от новых санкций, которые уже сейчас обсуждаются в Конгрессе США».

Новый пакет санкций против российских банков, и в том числе против Сбербанка, может привести к тому, что они, как полагает экономист, потеряют значительную часть капитала и возможность привлечения дополнительных средств.

«В будущем это, естественно, скажется на возможности банков обеспечивать ипотечную систему займами, сокращение предложения повысит цену на этом рынке, и ставки по ипотеке будут расти», — подытожил Комолов.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 8% раньше, чем это предусмотрено нацпроектом «Жильё и городская среда».

«Мы сейчас не видим опасения с учётом цели, поставленной президентом, по выходу на 8% к 2024 году. Мы ожидаем, что этот уровень будет достигнут, возможно, раньше, но, видимо, не в этом и даже не в следующем году. Мы уверены, что к 2024 году покажем устойчивый тренд по выходу на 8%, а если у нас всё будет макроэкономическое хорошо развиваться, то даже и ниже», — цитирует его ТАСС.