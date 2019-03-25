Брюссель, 25 марта, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Согласно заявлению Еврокомиссии, страны Евросоюза в целом завершили подготовку к ожидаемому 12 апреля «жесткому Brexit», 25 марта передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

В связи с выходом Великобритании «без каких-либо переходных мер» Еврокомиссией опубликовано 90 уведомлений о готовности для граждан и предприятий, а также внесено 19 предложений по новому законодательству.

Все 27 стран Евросоюза уже наняли сотни сотрудников для проведения дополнительных пограничных и таможенных проверок в связи с ожидаемым «жестким Brexit».

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