Москва, 25 марта, 2019, 15:50 — ИА Регнум. На самом деле, если генпрокурор США Барр будет под разными предлогами противиться предоставить общее заключение по расследованию спецпрокурора по России Роберта Мюллера (как известно на данный момент, он не хочет давать итогам расследования окончательную квалификацию) или затягивать его, то рано или поздно его просто вызовут в Судебный комитет Палаты представителей для дачи объяснений, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Барр 25 марта будет решать, какой информацией поделиться с Конгрессом и общественностью, включая вопрос о том, увидят ли они полный отчет Мюллера, что, хватаясь за такую опцию, как за последнюю спасительную соломинку, требуют сенатские демократы. Сейчас популярно мнение американских СМИ, что-де «расследование» закончено только де-юре, но не де-факто.

«Есть очень сильные сомнения, что за такими надрывными утверждениями что-либо стоит. Расследование изначально ставило своей целью дать единственный чёткий ответ — «да или нет», и не собиралось принимать в расчёт никаких сантиментов. Откуда они появились сейчас — решать только тем, кто не хочет расставаться с полюбившейся трогательной историей, но к рынкам это не имеет ни малейшего отношения», — пояснил эксперт.

В этой связи Трамп требует полной и окончательной, если не капитуляции, то как минимум реабилитации, и он имеет на неё юридическое право. По налоговым преступлениям (если их можно будет таковыми назвать) он будет отвечать после окончания своего президентского срока (сроков) по всей строгости закона, однако никакого импичмента не будет, и, простите за резкость, не надо идти на поводу у разных заокеанских «сказочников».

"Рубль находится посреди сезона сдачи годовых налоговых деклараций. Всё «самое страшное» для него уже позади, и сейчас он будет укрепляться, какое-то время, не на внешних новостях, а на внутренних технических факторах», — считает Рожанковский.

Читайте также: «Спровоцировать» ослабление рубля может динамика нефти