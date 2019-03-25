Москва, 25 марта, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Опасения по поводу возможной рецессии в США появились 22 марта после осторожных замечаний Федерального резерва США, в результате которых доходность десятилетних казначейских облигаций упала ниже трехмесячной ставки впервые с 2007 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

«Исторически перевернутая кривая доходности — где долгосрочные ставки падают ниже краткосрочных — сигнализировала о предстоящей рецессии. В дополнение к опасениям, связанным с широко распространенным глобальным спадом, данные о выпуске продукции из Германии, крупнейшей экономики Европы, сократились третий месяц подряд», — отметил эксперт.

На данный момент темные экономические перспективы затмили вопросы предложения, на нефтяном рынке наблюдаются сокращения поставок во главе с клубом производителей ОПЕК, а также санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и неаффилированные союзники, такие как Россия, вместе именуемые ОПЕК+, обязались удерживать в этом году около 1,2 млн баррелей в сутки поставок нефти, чтобы поддержать рынки, с фактическим лидером ОПЕК, который, как видно, настаивает на цене на сырую нефть более $70 за баррель.

«С другой стороны, торговые переговоры между США и Китаем также будут держать инвесторов в напряжении, так как министр финансов США Стивен Мнучин и другие члены администрации Трампа отправятся в Пекин на этой неделе для очередного раунда торговых обсуждений. Ранее сообщалось, что обе стороны надеются заключить торговую сделку к концу апреля.

Цены на нефть будут относительно стабильны и держаться в ценовом диапазоне от $65,90 — $68,12 за баррель марки Brent и $58,37 — $59,75 для сланцевой нефти марки WTI», — считает Гасанов.

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