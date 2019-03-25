Москва, 25 марта, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Осенью жители России могут вспомнить забытые еще с 90-х годов прошлого века слова «дефицит» рыбы. Причиной станет вступающий в силу с 1 сентября технический регламент ЕАЭС, запрещающий розничным магазинам продавать рыбу, пораженную непонятными даже специалистам «видимыми паразитами», заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

(сс) wiggijo Рыба

Ассоциации производителей рыбной продукции уже готовят обращение в Госдуму относительно того, что столь непрозрачный и непонятный ни производителям, ни потребителям технический регламент о безопасности рыбной продукции, имеющий силу закона, не может вступить в силу до разъяснения его спорных моментов.

«Производители опасаются, что надзорные органы на основании нового техрегламента смогут изымать из продажи любую рыбную продукцию, неважно, о какой продукции идет речь — живой, охлажденной или даже замороженной рыбе — и это приведет к дефициту рыбы в стране. Возникает вопрос: если содержащиеся в рыбе бактерии представляли такую же угрозу, как эпидемия, почему такой регламент не утвердили раньше? Справедливости ради, не только в рыбе, но еще и в сыром мясе, и в сыром молоке содержится некоторое количество бактерий, которые уничтожаются при термической обработке. И рыба здесь тоже не исключение», — пояснила эксперт.

Больше прозрачности в законодательстве еще ни одной стране не мешало, но, похоже, что в связи с этими непрозрачными поправками кто-то попытался выловить себе рыбку в не слишком прозрачной водичке. А это сделать нетрудно, пользуясь недостаточной информированностью населения о том, какую угрозу, наряду с пользой, представляет потребление сырых продуктов, отметила она.

В советские времена в каждой районной поликлинике были развешены плакаты о вреде потребления сырого мяса и сырой рыбы, в постсоветские времена о санитарном просвещении забыли, зато суши-бары, где подают блюда, содержащие сырую рыбу, непонятно как обработанную и приготовленную, на каждом шагу.

«Еще совсем недавно в России не хватало рыболовецких судов, вылов рыбы был низкий, но до 2014 года, санкций и российского продовольственного эмбарго на продовольствие из ЕС реально существовавший дефицит отечественной рыбы перекрывался импортом. Но еще в прошлом году дела с рыболовецким флотом и выловом отечественной рыбы сдвинулись с мертвой точки, что могло бы привести к снижению цен в магазинах, что выгодно не всем продавцам.

Хотелось бы надеяться, что к голосам честных производителей прислушаются власти, и история с предполагаемым дефицитом рыбы окажется не больше, чем попыткой создать информационный шум» — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на реализацию рыбы, поражённой видимыми паразитами, который вступит в силу с 1 сентября 2019 года, может привести к дефициту рыбной продукции на прилавках магазинов в России.

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