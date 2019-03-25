Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Санкт-Петербург отправит на военную службу в весенний призыв 2019 года 2 тыс. 980 человек. О таком плане сообщил 25 марта военный комиссар города Сергей Качковский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Качковского, в осенний призыв прошлого года из Петербурга было направлено в войска 2 тыс. 624 человека, 100 человек решили отправиться на службу по контракту.

В весенний призыв не менее 500 человек, призванных в Петербурге, должны иметь высшее образование, отметил комиссар.

«Призывные комиссии муниципальных образований рассмотрели около 18 тысяч граждан, подлежащих призыву. Предоставлена отсрочка от призыва на военную службу почти 12 тысячам призывников, что составляет более 69%», — добавил Качковский.

Он отметил, что так до конца и не удалось решить вопрос передачи повесток призывникам и розыска уклонистов.

«Несмотря на принимаемые меры, малоэффективным остается оповещение в дневное время, так как призывники отсутствуют по месту регистрации, находясь на учебе или работе», — сказал Качковский.

В осенний призыв 2018 года не удалось оповестить более 2 тыс. человек.