Москва, 25 марта, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Для определения причин появления в обшивке корабля «Союз МС-09» отверстия, которое привело к утечке кислорода и снижению давления на Международной космической станции, космонавты проведут на орбите дополнительные эксперименты. Об этом 25 марта журналистам заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Nasa.gov Союз МС-09

Глава Роскосмоса сообщил, что в бытовом отсеке корабля были обнаружены следы металлической пыли, оставшиеся от сверления отверстия. При этом ответа на вопрос, почему стружка была найдена в определённых местах отсека, у госкорпорации нет.

«Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке», — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что на Земле уже проводили эксперимент по сверлению металлического бруса. Теперь это необходимо сделать снова примерно в том же месте, но уже в невесомости. Это позволит выяснить, как дальше будет распространяться материал.

Как сообщало ИА REGNUM, отверстие в корабле «Союз МС-09», пристыкованном к Международной космической станции, было обнаружено в конце августа 2018 года. Дыра была оперативно заделана космонавтами. В настоящее время ведётся расследование причин произошедшего. По одной из версий, отверстие было проделано изнутри и является результатом преднамеренных действий. Производственный брак специалисты исключили.