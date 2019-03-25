Москва, 25 марта, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Сегодня, 25 марта, рубль будет расти относительно евро и доллара США на фоне завершения налогового периода в стране. Тенденции в мире относительно американской валюты пока что отойдут на второй план, а вот динамика нефти может спровоцировать распродажи рубля во второй половине дня, если поддержка $66,50 по марке Brent не устоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Из новостей, которые трейдеры будут принимать во внимание, можно считать планы ЦБ РФ по ставке. Так, 22 марта в Банке России приняли решение оставить ставку неизменной на уровне 7,75%, однако не исключили скорого понижения до конца 2019 года. По признанию ЦБ, годовая инфляция в феврале-марте 2019 года складывается ниже ожиданий, а перенос повышения НДС на цены в значительной мере реализовался», — пояснила эксперт.

Его вклад в годовую инфляцию составил около 0,6−0,7%, что соответствует нижней границе интервала ожиданий Банка России. При этом локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года.

«Статистически вторая половина дня 25 марта не представляет особого интереса для трейдеров, а вот вербально спекулянты будут следить за сообщениями относительно Brexit в Великобритании, что может сказаться на спросе к защитным активам.

Диапазон колебания курса продажи доллара США в РФ до конца 25 марта составит 40 копеек с нижней границей 63,80 и верхней границей на уровне 64,20 руб.», — считает Сальникова.

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