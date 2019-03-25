Москва, 25 марта, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Банк России подражает Федеральной резервной системе США, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание Центрального банка России рассмотреть возможность снижения ключевой ставки.

Туземцы и «белые люди». Рисунок

«Что касается разговоров о возможности снижения ключевой ставки, то здесь мы имеем классический карго-культ, — сказал Делягин. — Иными словами, подражание успешным людям без понимания механизма. Банк России подражает Федеральной резервной системе США, которая очень эффективно манипулирует рынками при помощи невнятных заявлений о своих намерениях».

Банк России, как полагает экономист, делает то же самое, не понимая, однако, что имеет дело с совсем другими рынками — как по степени устойчивости и ориентации на заявления, так и по чувствительности к внешним воздействиям.

«Этими заявлениями, я думаю, Банк России намерен ослабить рубль, — предположил экономист. — Потому что рубль укрепился из-за высоких цен на нефть и налогового периода, когда экспортёры в массовом порядке свою валютную выручку обменивают на рубли. Как обычно, это оказалось неожиданным для Банка России, что привело к укреплению рубля. Укрепление рубля привело к определённым сложностям в Федеральном бюджете, потому что в феврале месяце у нас наблюдался незначительный, но всё-таки дефицит, и я думаю, что Минфин из-за этого занервничал. Ну и, соответственно, Банк России пытается осуществить пока вербальную интервенцию, чтобы ослабить рубль. У них это вряд ли сейчас получится, но они будут стараться дальше».

Напомним, как сообщалось ранее, Банк России допустил возможность перехода к снижению ключевой ставки в 2019 году при «развитии ситуации с базовым прогнозом», который, в свою очередь, предполагает, что по итогам 2019 года инфляция достигнет 4,7−5,2%.