Москва, 25 марта, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Официальная инфляция в РФ занижена примерно 2−2,5 раза, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Центральный банк РФ снизил прогноз по инфляции с 5−5,5% по итогам 2019 года до 4,7−5,2%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Это может быть гаданием на кофейной гуще, но прогноз вполне правдоподобен, потому что главным фактором сдерживания инфляции является обнищание населения, — сказал Делягин. — Ещё Набиуллина несколько лет назад говорила, что антиинфляционные меры, которые предпринимаются в РФ, ведут к обеднению населения (это близко к тексту). Соответственно, поскольку люди беднеют, инфляция будет снижаться».

При этом официальный прогноз, как полагает Делягин, исходит из официальной статистики, которая приукрашивает уровень жизни людей.

«То есть официальный прогноз исходит из завышенных представлений о доходах населения, — уточнил экономист. — Соответственно официальный прогноз завышает и инфляцию. Потому что люди намного беднее, чем думает государство, люди не богатеют, как думает государство, а беднеют. И соответственно прогноз по снижению инфляции представляется вполне оправданным, но не нужно забывать, что официальная инфляция в 2−2,5 раза занижена. То есть если нам говорят, что инфляция будет максимум 5,2%, то значит реально она может быть 10,4%. Или больше, чем 10,4. Но не меньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил свой прогноз по инфляции в стране в 2019 году с прежних 5−5,5% до 4,7−5,2%. По оценке ЦБ, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле, во втором полугодии квартальные темпы роста потребительских цен замедлятся до 4% в годовом выражении.

Годовая инфляция, согласно прогнозу, вернётся к целевому значению в 4% в первой половине 2020 года.