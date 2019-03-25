Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Петербургу следует сократить жилищное строительство, если город не успевает обеспечивать новостройки социальной и инженерной инфраструктурой. Об этом на заседании городского правительства заявила депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева («Партия роста»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Новые дома в Петербурге

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко доложил, что в 2018 году в городе ввели рекордные объемы жилья — 3 млн 905 тыс. кв. метров. Это почти на 12% больше, чем в 2017 году. При этом таких же впечатляющих показателей в строительстве социальной инфраструктуры Петербург не показывает.

Приглашенная на заседание депутат ЗакСа Оксана Дмитриева предложила Смольному строить меньше квартир, раз чиновники не успевают строить поликлиники и школы.

«Рекордный рост по вводу жилья, включая советский период, не сопровождается таким же рекордным ростом объектов социальной инфраструктуры. Может быть, все-таки поручить комитету рассмотреть оптимальный уровень ввода жилья? Может, нам не нужно столько жилья, мы не можем обеспечить его объектами социальной инфраструктуры и получаем если не социальный протест, то недовольство и разочарование жителей новых районов», — сказала Дмитриева.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов согласился, что «дисбаланс надо ликвидировать» и сослался на майские указы президента Владимира Путина, где, считает Беглов, уже даны ориентировки по необходимым параметром социальной обеспеченности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Беглов вновь потребовал, чтобы в 2019 году были введены в эксплуатацию не достроенные или поставленные на реконструкцию ясли, детские сады, школы, поликлиники. Там, где невозможно быстро построить поликлинику, будут открываться врачебные кабинеты.