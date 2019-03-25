Москва, 26 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 26 марта, во всём мире проводится Фиолетовый день, или День больных эпилепсией. С инициативой проведения такого мероприятия в 2008 году выступила девятилетняя Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии. Её идею поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира.

jan Sefti

Идея проводить Фиолетовый день пришла к Кессиди во время лекции членов Ассоциации больных эпилепсией Новой Шотландии в школе девочки. За свои девять лет она успела ощутить на себе необычное отношение со стороны взрослых и сверстников. Чтобы развеять мифы о болезни, девочка придумала акцию, в рамках которой все желающие могут выразить поддержку людям с диагнозом «эпилепсия».

Уже в 2009 году к Фиолетовому дню присоединились 100 тыс. студентов, 95 общественных объединений и более 100 известных политиков. В знак поддержки движения телевизионная башня в Торонто в этот день окрасилась в фиолетовый цвет. С тех пор в разных странах мира 26 марта распространяют информацию о болезни и о первой помощи, которую можно оказать страдающим от нее людям.

Эпилепсия представляет собой хроническое неинфекционное заболевание мозга, которому подвержены люди всех возрастов. По данным ВОЗ, ею страдает до 1% населения земного шара, то есть около 50 млн человек. Почти 80% из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода. На протяжении столетий эпилепсия была окружена страхом, непониманием, дискриминацией людей с этим заболеванием и социальной стигматизацией.

Во многих странах стигматизация в некоторых ее формах продолжается и поныне. Согласно данным ООН, в Китае и Индии эпилепсия часто считается причиной для запрета на брак или его аннулирования. В Великобритании и Северной Ирландии закон, разрешающий отмену брака по причине эпилепсии, отменили лишь в 1971 году. В США до 1970-х годов людям с эпилептическими припадками можно было на законных основаниях отказать в доступе в рестораны, театры, увеселительные центры и другие общественные заведения.