Вашингтон, 25 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. На YouTube-канале Paramount Pictures появился первый трейлер игрового фильма «Даша-путешественница» (Dora and the Lost City of Gold). Зрители незамедлительно начали иронизировать над попыткой создать полноценный фильм по детскому обучающему мультфильму и оставили под роликом множество комментариев.

Цитата из к/ф «Дора и Затерянный город». реж. Джеймс Бобин. 2019. Австралия, США Удивление

Некоторые пользователи остались недовольны более реалистичным подходом к изображению персонажей. Они считают, что как и в оригинальном мультфильме, у Даши должны быть говорящая карта и рюкзак.

«Я хочу карту и рюкзак, сделанные в CGI», — пишет Skander Mahfoudh.

Другие начали сравнивать получившийся трейлер с кинофраншизой «Индиана Джонс» и серией игр Uncharted. По мнению зрителей, именно на эти произведения опираются создатели нового фильма о Даше.

«Uncharted 5: Dora and the Lost City of Gold»,— пишет Brian Hernandez.

Некоторые пользователи начали иронизировать над самим фактом создания фильма по обучающему шоу. Зрители считают, что другим детским мультфильмам тоже нужна своя киноадаптация. В комментариях к видео пользователи массово предлагают названия для таких фильмов и дату их выхода.

«2020 — Улица Сезам и возвращение в Grouch land», — пишет We are One.

«2021 — Ох уж эти детки в офисе», — пишет Anorexic Beasts.

«2025 — Щенячий Патруль: Лапка судьбы», — пишет SlyShadow.

Тем не менее зрители в целом положительно оценили первый трейлер предстоящей картины. Видео набрало почти 8 млн просмотров, получив 77 тыс. лайков и 37 тыс. дизлайков.

Напомним, что по сюжету нового фильма Дора (Даша в русскоязычной локализации), долгое время жившая с родителями в джунглях, отправляется в США и начинает учиться в обычной школе. Но после череды событий героине и её друзьям предстоит снова очутиться в джунглях, спасти своих родителей и отыскать таинственный «Пропавший Город из Золота» (the Lost City of Gold). Премьера ожидается 1 августа 2019 года.