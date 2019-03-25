Вашингтон, 25 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. На YouTube-канале Paramount Pictures появился первый трейлер игрового фильма «Даша-путешественница» (Dora and the Lost City of Gold). Зрители незамедлительно начали иронизировать над попыткой создать полноценный фильм по детскому обучающему мультфильму и оставили под роликом множество комментариев.

Цитата из к/ф «Дора и Затерянный город». реж. Джеймс Бобин. 2019. Австралия, США Удивление

Некоторые пользователи остались недовольны более реалистичным подходом к изображению персонажей. Они считают, что как и в оригинальном мультфильме, у Даши должны быть говорящая карта и рюкзак.

«Я хочу карту и рюкзак, сделанные в CGI», — пишет Skander Mahfoudh.

Другие начали сравнивать получившийся трейлер с кинофраншизой «Индиана Джонс» и серией игр Uncharted. По мнению зрителей, именно на эти произведения опираются создатели нового фильма о Даше.

«Uncharted 5: Dora and the Lost City of Gold﻿»,— пишет Brian Hernandez.

Некоторые пользователи начали иронизировать над самим фактом создания фильма по обучающему шоу. Зрители считают, что другим детским мультфильмам тоже нужна своя киноадаптация. В комментариях к видео пользователи массово предлагают названия для таких фильмов и дату их выхода.

«2020 — Улица Сезам и возвращение в Grouch land», — пишет We are One.

«2021 — Ох уж эти детки в офисе», — пишет Anorexic Beasts.

«2025 — Щенячий Патруль: Лапка судьбы», — пишет SlyShadow.

Тем не менее зрители в целом положительно оценили первый трейлер предстоящей картины. Видео набрало почти 8 млн просмотров, получив 77 тыс. лайков и 37 тыс. дизлайков.

Напомним, что по сюжету нового фильма Дора (Даша в русскоязычной локализации), долгое время жившая с родителями в джунглях, отправляется в США и начинает учиться в обычной школе. Но после череды событий героине и её друзьям предстоит снова очутиться в джунглях, спасти своих родителей и отыскать таинственный «Пропавший Город из Золота» (the Lost City of Gold). Премьера ожидается 1 августа 2019 года.