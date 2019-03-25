Москва, 25 марта, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа встроилась в жёсткую антироссийскую колею, убеждён политолог Михаил Ремизов. Об этом он заявил 25 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашёл доказательств сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Что касается отношений с Россией, то администрация Трампа уже встроилась в определённую жёстко антироссийскую колею, — сказал Ремизов. — Изначальная идея администрации Трампа состояла в том, чтобы использовать Россию против Китая, и Трамп по-прежнему считает это отличной идеей. С точки зрения стратегических интересов США он прав».

Но, как подчеркнул эксперт, свобода манёвра Трампа во внутренней политике оказалась ограниченной и она не вырастет после окончания этого расследования.

«Понятно, что речь идёт о консолидированной позиции американского истеблишмента, в соответствии с которой Россию надо по возможности превращать в изгоя и рассматривать Китай в качестве главного противника, — сказал он. — Если говорить о поводах для санкций, то они обязательно будут появляться просто потому, что санкционная война основана на управлении негативными ожиданиями. Для этого необходимо эти ожидания создавать, в том числе в виде поводов для новых возможных санкций. Эти негативные ожидания имеют вполне определённое экономическое выражение в виде оценки рисков со стороны бизнеса, в виде нереализованных заторможенных проектов и так далее. Поэтому будут обязательно поводы для санкций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специальный прокурор Роберт Мюллер, который на днях завершил своё почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в выборы в США, не нашёл сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году.

«Расследование специального прокурора не выявило, что кампания Трампа или кто-либо, связанный с ней, состоял в сговоре или координировал с Россией свои попытки повлиять на президентские выборы 2016 года в США», — заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.