Москва, 25 марта, 2019, 10:57 — ИА Регнум. 25 марта начало недели принесло продолжение коррекции нефтяных цен вниз, которая началась несколькими днями раньше. Нефтяной фонтан, добивавший на прошлой неделе до $68,70 за баррель Brent, казалось бы, иссяк, словно испугавшись этой невиданной в 2019 году высоты. Котировки отступили к $66,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Такой отход от неё вниз для рынка выступает естественным техническим движением на фиксации прибыли участников рынка после резкого значительного повышения, и не отменяет растущий тренд. Повод для снижения — ухудшение статистики по промышленному производству США и деловой активности в еврозоне», — пояснил эксперт.

Инвесторы воспринимают это как признак возможного замедления мировой экономики, что снизит спрос на сырьё. Негатив на рынке нефти подогревается и снижением ведущих фондовых индексов в мире в пятницу и понедельник. В этом тоже проявляется пессимизм относительно экономического роста.

«Тем не менее, после столь быстрого падения за несколько дней, котировки во многом «отработали» факторы понижения и находятся на равновесных уровнях. Тем более, что по последним данным, за прошлую неделю уменьшилось число буровых установок в США на девять единий., что может в будущем уменьшить добычу в Штатах. Все эти соображения рынка в совокупности способны сохранить 25 марта цены в небольшом диапазоне $66−67 за баррель», — полагает Гойхман.

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