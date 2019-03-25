Ашхабад, 25 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Более 1 млн тонн хлопка планируют собрать в Туркмении во время уборочной кампании 2019 года, сообщает государственное информационное агентство республики «Туркменистан сегодня».

Владимир Кайдалов. Мы вырастили богатый урожай хлопка! 1950

23 марта началась посевная кампания в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях) Туркмении. В 2019 году в республике под выращивание хлопка отведено 550 тыс. га земли.

Напомним, по официальным данным, в 2018 году в Туркмении было собрано 1 099 236 тонн хлопка. В феврале региональные СМИ со ссылкой на закрытый отчет министерства сельского и водного хозяйства республики сообщили, что официальные данные завышены в два раза. По данным отчета, в 2018 году было собрано 450 тыс. тонн хлопка.

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