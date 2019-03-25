Сеул, 25 марта, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Из-за ухудшения экологической обстановки в Южной Корее увеличились продажи растений, сообщает телеканал YTN со ссылкой на министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation.

szjeno09190 Комнатные растения

Согласно сообщению представителей министерства, продажи комнатных растений в 2018 году увеличились до 255 тыс. единиц, что на 23% больше, чем в годом ранее.

Известно, что в стране было продано более 11 000 горшков с фикусом бенгальским, 51 тыс. горшков с эпипремнумом золотистым, 42 тыс. горшков с спатифиллюмом Уоллиса, 20 тыс. горшков с хамедореей изящной, 10 тыс. горшков с дипсисом желтоватым и 121 тыс. горшков с плющем.

Данные растения эффективно очищают воздух и способствуют сокращению мелкодисперсных частиц.