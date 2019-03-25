Луганск, 25 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Среди боевиков 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ зафиксировано 52 случая чесотки, заявил 24 марта на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Ситуация осложняется низким уровнем обеспечения военнослужащих медицинскими препаратами для локализации заболевания. Личному составу выдаются просроченные антисептики иностранного производства, в связи с чем, военнослужащие вынуждены покупать препараты за собственные средства», — рассказал он.

Марочко добавил, что во всех подразделениях 25-й бригады был объявлен карантин, а также призвал жителей Станично-Луганского района по возможности не вступать в контакт с боевиками ВСУ, чтобы избежать заражения чесоткой.

Как сообщал представитель Народной милиции ЛНР, из-за чесотки 25-я бригада ВСУ может пропустить учения в Житомирской области, которые должны начаться в конце марта.

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