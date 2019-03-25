Нью-Дели, 25 марта, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В индийских школах введут изучение йоги, искусственного интеллекта и основ ухода за новорожденными. Об этом 24 марта сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на решение Центрального совета по среднему образованию (ЦССО) Индии.

(сс) Pippa Ranger / Department for International Development Школьница

По словам представителя ЦССО, все три предмета будут преподаваться на элективной основе в старших классах индийских средних школ. Сообщается, что введение базового курса по основам искусственного интеллекта является «стратегическим решением», которое представляет особую важность «для будущих поколений». Представитель ЦССО также отметил, что инициатива включить в образовательную программу таких предметов по выбору, как йога и основы ухода за новорожденными, исходила от представителей индийских средних школ.

Центральный совет по среднему образованию Индии является основным государственным ведомством, которое осуществляет контроль за формированием и деятельностью средних учебных заведений, проводит единые экзамены за 10 и 12 класс, а также разрабатывает планы обучения.