Благовещенск, 25 марта, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Дальневосточные регионы оказались в антилидерах по повышению заработной платы медицинским работникам. В Якутии плановые показатели не достигнуты по всем трём уровням медперсонала, а Еврейская автономная область в 2017 году вообще показала снижение заработной платы у врачей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины

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Показатели «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения» («Дорожная карта»), утвержденные распоряжением правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р в целом по стране не выполнены, сообщает в отчёте Счетной палаты РФ.

Предполагалось, что заработные платы для медицинских работников, имеющих высшее образование, будут составлять 200% от средней заработной платы в регионе, то есть превышать в два раза. Фактическое выполнение в целом по России составило 163,3%, невыполнение распоряжения правительства, таким образом, составило 36,7%. По этому показателю в отрицательном смысле «лидирует» ДФО: из трёх самых отстающих субъектов два приходятся на Дальний Восток. В республике Татария — 147,8%, в Якутии — 147,7%, в Забайкальском крае — 151,2%.

Всего лишь до 87,5% вместо планируемых 100 доведены средние заработные платы медработников, имеющих среднее медицинское образование. Наименьший уровень заработной платы к средней по региону отмечается в Омской области (81,8%), в Якутии — 78,5% и Забайкальском крае — 80,8%.

Меньше всего «дорожная карта» коснулась младшего медицинского персонала — в среднем по России удалось достигнуть всего 61,9% вместо 100 от средней зарплаты в регионе. Печальнее всего ситуация обстоит в Красноярском крае — 54,8%, Забайкальском крае — 55,6% и в Якутии — 56,1%.

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Вместе с тем, по данным Росстата, в целом по Российской Федерации отмечается рост заработной платы в 2017 году в сравнении с 2016 годом по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование, на 11,4% (снижение на 3,3% отмечается только в Еврейской автономной области), по среднему медицинскому персоналу — на 7,4%, по младшему медицинскому персоналу — на 16,1%.

Вместе с тем рост показателя средней заработной платы одновременно сопровождается сокращением показателя среднесписочной численности соответствующей категории работников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области медицинский персонал с начала 2019 года стал получать заработную плату меньшего размера, несмотря на то, что руководство рапортует о повышение окладов работникам здравоохранения. Работники поликлиники профилактических осмотров Благовещенской городской клинической больницы подписались под обращением к прокурору Амурской области, в котором просят провести проверку финансов организации и выполнение норм трудового законодательства.