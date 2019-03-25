ЛНР: ВСУ обстреляли три населённых пункта
Луганск, 25 марта, 2019, 07:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили 25 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Были обстреляны позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиново и Фрунзе.
Золотое-5 и Фрунзе были обстреляны из гранатомётов АГС, РПГ, СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.
По Калиново украинские силовики выпустили 15 мин калибра 120 мм
В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее ВСУ дважды открывали огонь по территории ЛНР. Обстрелам подверглись населённые пункты Золотое-5 и Калиновка. Было выпущено около 45 единиц боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле посёлка Голубовское силами ПВО ЛНР был уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Отметим, использование беспилотников на линии соприкосновения сторон в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.
Читайте также: Беспилотник ВСУ сбит в ЛНР