Луганск, 25 марта, 2019, 07:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили 25 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Были обстреляны позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиново и Фрунзе.

Золотое-5 и Фрунзе были обстреляны из гранатомётов АГС, РПГ, СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

По Калиново украинские силовики выпустили 15 мин калибра 120 мм

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ дважды открывали огонь по территории ЛНР. Обстрелам подверглись населённые пункты Золотое-5 и Калиновка. Было выпущено около 45 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле посёлка Голубовское силами ПВО ЛНР был уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Отметим, использование беспилотников на линии соприкосновения сторон в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.

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