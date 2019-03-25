Москва, 25 марта, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 марта завершились снижением. В ходе американских торгов цена на Brent снижалась до $66,18 за баррель. Покупатели за день потеряли 1,15%.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Снижение котировок началось на европейской сессии и ускорилось после падения ниже отметки $67,50. Падение цен вызвали укрепление доллара на фоне слабой статики из Германии (обвал евро) и бегство из рисковых активов (обвал турецкой лиры), заявил корреспонденту аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Число буровых на нефть снижается пятую неделю подряд. Согласно последним данным Baker Hughes, число буровых установок на нефть снизилось на девять единиц, до 824 штук против прогноза 830.

Для покупателей фьючерсов на нефть ситуация ещё некритическая. На пятничные движения я бы не стал обращать внимания, так как доллар укрепился на внешнем фоне перед выходными днями.

Цена нефти марки Brent находится на важной поддержке 66,40. Если внешний новостной фон будет нейтральным для нефтяного рынка, то к закрытию дня ожидается восстановление цен до $67,50. Худший сценарий для покупателей — отступление к уровню $63,75. Для его реализации продавцам нужно опустить курс ниже $65,85.

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