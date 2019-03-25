Москва, 25 марта, 2019, 07:09 — ИА Регнум. По итогам торгов 22 марта российская валюта сильно подешевела к британскому фунту, а также к другим иностранными валютам. К британцу рубль подешевел на 1,99%, до 85,36 руб., к доллару — на 1,24%, до 64,66 руб., к евро — на 0,61%, до 73,06 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Рубль ослаб по всему рынку на фоне снижения интереса участников рынка к рисковым активам из-за роста геополитических рисков и действий ЦБ Турции, а также снижения темпов экономического роста в мире. Бегство из рисковых активов спровоцировали обвал турецкой лиры и евро. Дополнительное давление на российскую валюту исходило от падения цен на нефть.

Спекулянты быстро вспомнили, как в 2018 году лира USD/TRY упала почти на 30% из-за конфликта Анкары и Вашингтона по поводу ареста пастора Брансона. В ходе выступления на встрече Организации исламского сотрудничества Эрдоган сказал, что заявление Трампа о Голанских высотах грозит новым кризисом, добавив, что «мы не можем допустить легитимизации (израильской) оккупации».

Евро подешевел по всему рынку после публикации разочаровывающей статистики. В Германии производственный PMI достиг рекордного минимума. Индекс PMI в промышленности резко снизился до 44,7 пункта в марте против прогноза 48 и предыдущего значения 47,6.

По итогам дня курс доллара вырос до 64,83 руб, курс евро — до 73,16 руб. По рублевым парам появились первые признаки коррекции. Резкие развороты направления движения для меня никогда не являлись определяющими. Цена в 75% случаев перекрывала первые попытки разворота на 70−85% всего движения. Поэтому посмотрим, как поведут себя лира и рубль в ближайшие три дня.

Поскольку сегодня, 25 марта, на торгах в Азии нефть подешевела на 0,65%, то на открытии рубль продолжит ослабление к иностранным валютам. Из-за понедельника рост курса доллара и евро будет краткосрочным. Если ситуация на финансовых рынках стабилизируется до открытия американской сессии, то рубль по итогам дня даже сможет частично отыграть потери.

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