Москва, 25 марта, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Возможность полностью удалить личную переписку у себя и собеседника появилась у пользователей популярного мессенджера Telegram. Об этом написал в своем канале создатель мессенджера Павел Дуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Частная переписка может быть удалена любой из сторон вне зависимости от того, как давно были отправлены сообщения. Диалог можно стереть для обеих сторон.

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Ранее удалить можно было только свои сообщения, отправленные менее 48 часов назад. Дуров пояснил, что разработчики учли опасения пользователей из-за возможной потери переписки, однако сочли, что важнее иметь возможность контролировать «следы в цифровом пространстве».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дуров рассказал о резком увеличении количества пользователей Telegram. В середине марта за сутки на мессенджер подписались 3 млн человек.

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