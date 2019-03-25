Москва, 25 марта, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Российские спецслужбы в 2018 году предотвратили 19 терактов. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям», опубликованном 25 марта.

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Он уточнил, что в общей сложности за год было предотвращено 35 преступлений террористической направленности. Терроризм еще не изжит и по-прежнему является угрозой.

Террористы активно применяют технические новинки и совершенствуют тактику своей деятельности, например, используют различные способы конспирации. Говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно, добавил Патрушев.

«Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам», — сказал Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году российские силовкии сорвали планы 37 террористических ячеек по совершению атак. По данным НАК, кровавые акции планировались в Дагестане, Ингушетии, Чечне и на Ставрополье. Были нейтрализованы 65 боевиков, включая десятерых главарей банд, еще 36 главарей, 236 бандитов и 589 их пособников задержаны.

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