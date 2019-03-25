Анкара, 25 марта, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Статус собора Святой Софии в Стамбуле могут изменить с музея на мечеть ради бесплатного посещения туристами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TGRT.

Arild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Решение об изменении статуса музея Айя-София может быть принято после муниципальных выборов 31 марта. Турецкий лидер привел в пример расположенную близ собора Голубую мечеть, в которую путешественники могут войти бесплатно вне зависимости от вероисповедания.

«Со Святой Софией можно поступить аналогично», — сказал Эрдоган.

Собор Святой Софии является всемирно известным памятником византийского зодчества. Его строительство началось в 324 году. До 1453 года здание было православным собором, затем мечетью, а в 1935 году получило статус музея. В настоящее время за вход в музей нужно заплатить 60 турецких лир ($10).

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