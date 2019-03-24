Москва, 25 марта, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Польские власти задержали совладельца сгоревшего в Кемерове торгового комплекса «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, который скрывался от российского правосудия. Об этом сообщает 25 марта пресс-служба Следственного комитета РФ.

U.S. Air Force Задержание

Вишневский является одним из 15 фигурантов трех уголовных дел, возбужденных после пожара в Кемерове в марте 2018 года. Ранее он был генеральным директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

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По версии следствия, за счет взятки Вишневскому удалось осуществить незаконные действия при реконструкции «Зимней вишни». Еще в 2016 году он покинул Россию и проживал в Испании. Осенью 2018 года Вишневского объявили в международный розыск и заочно арестовали по решению суда.

«Теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», — говорится в сообщении СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года в результате пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек. Среди них были 37 детей.