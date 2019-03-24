Москва, 25 марта, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода на юго-востоке Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ГИБДД.

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ДТП случилось поздно вечером 24 марта у дома 61 на Рязанском проспекте. Водитель черного внедорожника Range Rover совершил наезд на пешехода и уехал. Сбитый им человек получил смертельные травмы.

Теперь нарушителя ищут. За причинение смерти пешеходу ему грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Кутузовском тоннеле в Москве автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в ограждение. В результате погиб водитель, его пассажир получил травмы.

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