Тбилиси, 24 марта, 2019, 22:39 — ИА Регнум. 24 марта в Тбилисском международном аэропорту приземлился самолет, на борту которого находился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Грузия Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По данным журналистов издания, глава Североатлантического альянса в ходе однодневного визита встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с членами парламента.

Отмечается, что Столтенберг планирует присутствовать на военных учениях НАТО-Грузия, а также — посетить совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр.

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Как передавало ИА REGNUM, 28 января 2019 г. министр обороны Грузии Леван Изория сообщил журналистам, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию с визитом в марте. По его словам, этот визит будет приурочен к проведению в Грузии масштабных военных учений.

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