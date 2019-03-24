Генсек НАТО прибыл с официальным визитом в Тбилиси
Тбилиси, 24 марта, 2019, 22:39 — ИА Регнум. 24 марта в Тбилисском международном аэропорту приземлился самолет, на борту которого находился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Грузия Online.
По данным журналистов издания, глава Североатлантического альянса в ходе однодневного визита встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с членами парламента.
Отмечается, что Столтенберг планирует присутствовать на военных учениях НАТО-Грузия, а также — посетить совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр.
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Как передавало ИА REGNUM, 28 января 2019 г. министр обороны Грузии Леван Изория сообщил журналистам, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Грузию с визитом в марте. По его словам, этот визит будет приурочен к проведению в Грузии масштабных военных учений.
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