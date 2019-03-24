Астана, 24 марта, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, между сборными Казахстана и России на стадионе «Астана Арена» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось крупной победой гостей.

ChelseaFunNumberOne Стадион «Астана Арена»

Первый мяч на 19-й минуте забил нападающий «Валенсии» Денис Черышев, замкнув прострел Алексея Ионова — 0:1. В конце половины Черышев оформил дубль — 0:2. В дебюте второго тайма Артем Дзюба довел счет до разгромного после передачи Дениса — 0:3. Через 10 минут Абзла Бейсебеков срезал мяч в свои ворота после удара Оздоева — 0:4.

Статистика матча (Казахстан/Россия)

Удары 6/11

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 11/11

Поданные угловые 2/8

Россия набрала 3 очка и поднялась на вторую строчку. «Казахстан» с 3-мя баллами опустился на 4-е место.

Стартовые составы команд на матч:

Казахстан: Непогодов, Малый, Ахметов, Логвиненко, Куат, Перцух, Суюмбаев, Меркель, Бейсебеков, Муртазаев, Зайнутдинов.

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Оздоев, Газинский, Ахметов, Черышев, Ионов, Дзюба.

Бригада арбитров: Славко Винчич | Томаж Кланчник | Андраж Ковачич | Раде Обренович.

Желтые карточки: Суюмбаев — 49, Куат — 59, Ахметов — 64, Черышев — 70.

Голы: Черышев 19 — 0:1, Черышев 45 — 0:2, Дзюба 52 — 0:3, Бейсебеков 62 (авг) — 0:4.