Габороне, 24 марта, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Попытку убить супругу после ссоры, протаранив её самолётом, предпринял житель Ботсваны. Об этом 24 марта сообщает новостной портал Eyewitness News.

Inge Wallumrød Легкомоторный самолет

Инцидент произошёл в клубе при частном аэродроме возле города Габороне, столицы Ботсваны. Как утверждают очевидцы происшествия, мужчина поссорился со своей супругой во время вечеринки, организованной в честь их будущего ребёнка. Гости попросили мужчину покинуть вечеринку после того, как он грубо обошёлся со своей женой.

Мужчина, покинув здание аэроклуба, совершил телефонный звонок своему другу с целью узнать, где находится его жена. Друг, заподозрив неладное, призвал всех гостей покинуть здание.

Спустя несколько минут после эвакуации всех присутствовавших на вечеринке в здание аэроклуба влетел самолёт.

В результате падения самолёта начался пожар. Пилот самолёта погиб. Кроме пилота, никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух пилотов при крушении лёгкого двухмоторного самолёта в Новой Зеландии. Причины крушения устанавливаются.