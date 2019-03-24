Москва, 24 марта, 2019, 15:47 — ИА Регнум. 13 500 человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве, которая прошла в ночь с 23 на 24 марта. Об этом 24 марта сообщил в своём аккаунте в соцсети Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Борис Кустодиев. В ложе. 1912

Как заявил Собянин, театральная ночь прошла на 78 площадках Москвы. Акция была организована в рамках IV Московского культурного форума, который проходит в «Манеже» с 22 по 25 марта.

Мэр Москвы сообщил, что за два дня на Московском культурном форуме побывали более 22 тысяч человек.

Жители и гости столицы смогли за время «Ночи театров» посетить спектакли, лекции, мастер-классы по актёрскому мастерству, встретиться со знаменитыми театральными деятелями и актёрами.

Акция была приурочена к Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. В театральной ночи приняли участие театр Стаса Намина, театр Et Cetera, театр «Ленком», театр кошек Куклачёва, Московский театр иллюзии, Театр на досках и другие.

Напомним, что Московский культурный форум проходит в Москве уже в четвёртый раз. Мероприятие объединяет представителей российской культуры, руководителей профильных ведомств, экспертов и всех, кто интересуется искусством.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 марта объявлено на IV Московском культурном форуме «Детским днём».